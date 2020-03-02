2020/03/02 | 13:09

اخبار السعودية )- ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، في العراق إلى 21 شخصا بعد إصابة حالتين جديدتين.وأعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اكتشاف حالتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد في بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل حالتي إصابة جديدتين بكورونا.. والحصيلة 21) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل حالتي إصابة جديدتين بكورونا.. والحصيلة 21) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).