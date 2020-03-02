اشتباكات في وسط بغداد.. وإصابات ببنادق الصيد مجددا

2020/03/02 | 15:44

اخبار السعودية )- تجددت الاشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد، عصر الإثنين.وأفادت مصادر العربية بإصابة عدد من المحتجين ببنادق الصيد.إلى ذلك، عمدت القوى الأمنية على اغلاق

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