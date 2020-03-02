العراق.. عبد المهدي يقترح انتخابات مبكرة في 4 ديسمبر

2020/03/02 | 18:50

اخبار السعودية )- عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي ، اليوم الاثنين، في رسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب عن أسفه الشديد لعدم نجاح محمد توفيق علاوي في مهمته لتشكيل الحكومة الجديدة.ودعا

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