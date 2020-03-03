2020/03/03 | 13:55

اخبار السعودية )- أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الاثنين، حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق متهمين من تنظيم "داعش" الإرهابي إثر إدانتهما بالقتل والاغتصاب.وقال المجلس في بيان إن محكمة جنايات صلاح الدين (شمال

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