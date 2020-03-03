مخابرات العراق ردا على حزب الله: تصريحات مؤذية للبلاد

2020/03/03 | 16:30

اخبار السعودية )- اعتبر جهاز المخابرات في العراق أن بعض التصريحات التي تداولتها وسائل الاعلام حول رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي السيد مصطفى الكاظمي، تؤذي البلاد وتهدد السلم الأهلي، في رد على كتائب حزب الله

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