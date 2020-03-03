اختطاف ناشطة في النجف.. واغتيال ناشط في البصرة

2020/03/03 | 18:34

اخبار السعودية )- تستمر عمليات خطف الناشطين في العراق، في ظل تواصل التظاهرات المترافقة مع الأزمة السياسية التي تفاقمت مؤخراً مع إعلان رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي تخليه عن المهمة بسبب العراقيل التي تعيق تشكيل

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