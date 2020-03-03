شاهد.. طعن ناشط عراقي في هجوم جماعي لأتباع الصدر

2020/03/03 | 21:09

اخبار السعودية )- أظهرت مجموعة من الصور مشاجرة داخل ساحة التحرير، وسط بغداد، اليوم الثلاثاء، بين المحتجين وعناصر سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.كما أظهرت الصور تعرض المدون العراقي حسين رحم

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