2020/03/04 | 12:36

اخبار السعودية )- أفادت مصادر في إقليم كردستان العراق، اليوم الاربعاء، بتسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمصاب كبير بالسن من محافظة السليمانية.من جانبه، قال الناطق الرسمي للصحة في السليمانية، ياد نقشبندي، لوسائل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. أول وفاة بكورونا وإلغاء صلاة الجمعة بالسليمانية) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. أول وفاة بكورونا وإلغاء صلاة الجمعة بالسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).