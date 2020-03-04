قرارات عراقية جديدة بشأن إيران والكويت لمواجهة كورونا

2020/03/04 | 20:20

اخبار السعودية )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الأربعاء، حزمة من القرارات لدخول الوافدين العراقيين والتبادل التجاري مع إيران والكويت للوقاية من فيروس كورونا، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية على "تليغرام"وسمحت

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