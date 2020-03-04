الإعلان عن ثاني حالة وفاة جراء كورونا في العراق

2020/03/04 | 22:24

اخبار السعودية )- أعلنت السلطات العراقية، الأربعاء، عن ثاني حالة وفاة جراء كورونا في البلاد، فيما كشفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية عن حزمة من القرارات لدخول الوافدين العراقيين والتبادل التجاري مع إيران والكويت

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