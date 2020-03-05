2020/03/05 | 10:15

اخبار السعودية )- اتهمت ميليشيا حزب الله العراقي، إحدى الرئاسات الثلاث بتسهيل قتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، في عملية أميركية قرب مطار بغداد.وأشارت إلى أن أحد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميليشيا حزب الله العراق تتهم مسؤولين بتسهيل قتل سليماني والمهندس) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميليشيا حزب الله العراق تتهم مسؤولين بتسهيل قتل سليماني والمهندس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).