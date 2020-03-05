بغداد.. سقوط صواريخ في محيط السفارة الأميركية مجددا

2020/03/06 | 02:12

اخبار السعودية )- قالت مصادر بالشرطة العراقية إن ما لا يقل عن صاروخي كاتيوشا أطلقا، الخميس، صوب المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تضم السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد.وقالت المصادر إن أحد الصاروخين سقط قرب

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