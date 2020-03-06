أنصار الصدر للمتظاهرين: الي مايعجب قائدنا بالبطة نشيله

2020/03/06 | 08:55

اخبار السعودية )- شهدت ساحة التحرير وسط بغداد ليل الخميس الجمعة تجدد اعتداءات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على عدد من المعتصمين.وهتف أنصار التيار الصدري: "إلي ما يعجب قائدنا بالبطة نشيله".والبطة هو اسم سيارة

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