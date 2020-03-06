أبو علي العسكري.. حامل رسائل تهديد حزب الله في العراق

2020/03/06 | 10:59

اخبار السعودية )- انشغل الشارع العراقي قبل يومين، بتغريدات تهديدية لمتحدث باسم كتائب حزب الله العراقي، يدعى "أبو علي العسكري"، فضلاً عن لائحة اغتيالات بأسماء رجال أعمال عراقيين انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.وحصد

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