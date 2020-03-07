العراق يغلق منافذه مع إيران ويمهل مواطنيه أسبوعاً للعودة

2020/03/07 | 12:17

اخبار السعودية )- بعد إعلان وزارة الصحة العراقية، الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، وتسجيل ثماني حالات جديدة، خمس منها في بغداد واثنتان في السليمانية وواحدة في كربلاء، قررت السلطات العراقية إغلاق

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