أحزاب العراق تنادي بمرشح مستقل.. والعين على عبد المهدي

2020/03/07 | 20:33

اخبار السعودية )- على الرغم من مناداة معظم الأطراف السياسية في العراق بمرشح مستقل وهو المطلب ذاته الذي نادى به الحراك والمتظاهرون منذ أشهر، دون استجابة، يدرك العراقيون أن هذا المراد شبه مستحيل في بلد تتقاسمه المحاصصة

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