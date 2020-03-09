مقتل جنديين أميركيين في اشتباك مع داعش في العراق

2020/03/09 | 16:25

اخبار السعودية )- أعلن التحالف الدولي ضد داعش، الذي تقوده أميركا، الاثنين، مقتل جنديين أميركيين في اشتباك مع عناصر التنظيم في العراق.وقال التحالف في بيان إن الجنديين الأميركيين المذكورين كانا في مهمة مع القوات

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