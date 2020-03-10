العراق.. مقتل قيادي بالحشد الشعبي في معركة مع داعش بديالى

2020/03/10 | 13:03

اخبار السعودية )- أفادت مديرية إعلام الحشد الشعبي على تليغرام بمقتل آمر كتيبة الإسناد في ديالى القيادي العسكري في الحشد خلال معركة مع تنظيم داعش في منطقة تل عري بأطراف قضاء خانقين شمال شرقي ديالى.يأتي ذلك فيما أعلن

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