العراق.. استمرار المشاورات لاختيار رئيس الوزراء

2020/03/10 | 15:06

اخبار السعودية )- أكد عدد من النواب العراقيين أن المشاورات مستمرة لحسم اختيار رئيس الوزراء الجديد.وقال النائب عن كتلة سائرون النيابية برهان المعموري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، (واع) إنه "تم الاتفاق على مواصفات

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