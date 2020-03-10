تستهدف إيران.. واشنطن تتجه لإرسال أنظمة دفاع جوي للعراق

2020/03/10 | 19:14

اخبار السعودية )- قال قائد القيادة المركزية الأميركية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي إلى العراق لحماية الجنود الأميركيين في حال تعرضهم لأي هجوم إيراني.وقال الجنرال كينيث ماكينزي قائد

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