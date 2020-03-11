شبح الاغتيالات مجدداً في العراق.. مقتل ناشطين في ميسان

2020/03/11 | 07:06

اخبار السعودية )- أطل شبح الاغتيالات مجدداً في العراق، مساء الثلاثاء، حيث أفادت مصادر لقناتي العربية/الحدث باغتيال الناشط عبد القدوس قاسم، والمحامي كرار عادل في العمارة بمحافظة ميسان جنوب البلاد.وأفاد ناشطون أن مسلحين

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