مقتل أميركيين اثنين وبريطاني في قصف على معسكر بالعراق

2020/03/12 | 00:07

اخبار السعودية )- صرح مسؤولان أميركيان لرويترز نقلاً عن معلومات أولية أنه من المعتقد أن أميركيين اثنين وبريطانياً قتلوا في هجوم صاروخي عندما سقط 15 صاروخاً على معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد الأربعاء.وقال

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