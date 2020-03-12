2020/03/12 | 06:05

اخبار السعودية )- تعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا الخميس بمحاسبة مرتكبي الهجوم الدامي على قاعدة التاجي العراقية، والذي أسفر عن مقتل جنديين، أميركي وبريطاني، إضافة إلى متعاقد أميركي.وشدد وزير الخارجية الأميركي مايك

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