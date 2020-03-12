مقتل 26 من ميليشيات إيران.. هل جاء الرد في البوكمال؟

2020/03/12 | 10:43

اخبار السعودية )- بعيد الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد ليل الأربعاء الخميس، بأكثر من 15 صاروخاً، استهدفت ضربات جوية مقرات تابعة للحشد الشعبي وميلشيات موالية لإيران في منطقة الحسيان،

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