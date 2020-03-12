2020/03/12 | 15:22

اخبار السعودية )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الخميس، فتح تحقيق لمعرفة المسؤولين عن مهاجمة قاعدة التاجي العسكرية ومحاسبتهم، في وقت تعهدت واشنطن ولندن بمحاسبة مرتكبي الهجوم.أتى ذلك بعد ساعات على إعلان

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