الجيش الأميركي: حزب الله العراق هو القادر على قصف التاجي

2020/03/12 | 16:55

اخبار السعودية )- اعتبر الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي، الخميس أن كتائب حزب الله في العراق هي التنظيم الوحيد المسلّح، والقادر على شنّ هجوم على قاعدة التاجي، شمال بغداد.كما أشار إلى أن

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