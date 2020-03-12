2020/03/12 | 18:59

اخبار السعودية )- أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر اليوم الخميس "كل الخيارات مطروحة" بعد مقتل أميركيين في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: كل الخيارات مطروحة بعد مقتل أميركيين بالعراق) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: كل الخيارات مطروحة بعد مقتل أميركيين بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).