قصف عنيف يستهدف مقرات حزب الله العراقي في بابل

2020/03/13 | 01:42

اخبار السعودية )- أفادت مصادر العربية/الحدث، ليل الخميس الجمعة، بأن قصفاً جوياً عنيفاً استهدف مقرات حزب الله العراقي بمنطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل.كما ذكرت المصادر أن هناك تحليق طيران كثيف فوق بابل وانفجارات

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