أميركا ترد على هجوم التاجي.. قصف مقرات ميليشيات عراقية

2020/03/13 | 02:44

اخبار السعودية )- رداً على هجوم صاروخي الأربعاء أسفر عن مقتل جنديين أميركيين وعسكري بريطاني في قاعدة تقع إلى الشمال من بغداد، أكد مسؤولان أميركيان الخميس أن الولايات المتحدة تنفذ ضربات انتقامية في العراق.وقال أحد

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