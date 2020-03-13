بريطانيا تشيد بالرد الأميركي على هجوم التاجي بالعراق

2020/03/13 | 12:33

اخبار السعودية )- قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن الرد الذي قادته الولايات المتحدة على هجوم تعرضت له قوات التحالف في العراق كان "سريعا وحاسما ومتناسبا".وأضاف أن على كل من يسعى لإلحاق الأذى بقوات التحالف أن

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