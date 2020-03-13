2020/03/13 | 13:04

اخبار السعودية )- أفادت قيادة شرطة بابل العراقية، الجمعة، أن "طائرات حربية معادية قامت بالساعة الأولى بعد منتصف ليلة الخميس بقصف نقاط تفتيش ومقرات تابعة للحشد الشعبي والجيش العراقي وأفواج الطوارئ في منطقة جرف النصر"،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة العراق: مقتل 3 من الجيش في قصف طائرات) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة العراق: مقتل 3 من الجيش في قصف طائرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).