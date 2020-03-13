الجيش العراقي يعلن عن مقتل 5 من عناصره في قصف أميركي

2020/03/13 | 13:35

اخبار السعودية )- أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية مقتل 5 عناصر من الجيش العراقي في قصف أميركي.وذكر بيان القيادة أنه في "تمام الساعة الواحدة، فجر الجمعة، تعرض العراق إلى اعتداء سافر من طائرات أميركية مقاتلة

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