2020/03/13 | 15:07

اخبار السعودية )- استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا لدى بغداد، بعد الغارات التي استهدفت مواقع للحشد الشعبي وللجيش العراقي في محافظة بابل مساء الخميس.كما يعقد وزير الخارجية

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