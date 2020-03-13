القيادة المركزية الأميركية: هجماتنا بالعراق رسالة لإيران

2020/03/13 | 16:08

اخبار السعودية )- حذرت القيادة المركزية الأميركية إيران، الجمعة، من تهديد قواتنا أو حلفائنا، مشددة على أنها لديها الإرادة للرد على أي هجمات تستهدف القوات الأميركية، مشددا على أن الهجمات الأميركية بالعراق "رسالة لإيران"

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