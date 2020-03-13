الحلبوسي: ظاهرة السلاح المنفلت تسببت في خرق سيادة العراق

2020/03/13 | 18:43

اخبار السعودية )- طالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، بإجراء تحقيق بالاعتداءات على القواعد العسكرية العراقية باستخدام السلاح المنفلت لقطع الطريق أمام أي ردود فعل غير مبررة، وكشف نتائج التحقيق للرأي

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