الثاني بأسبوع.. هجوم صاروخي على قاعدة التاجي في العراق

2020/03/14 | 11:44

اخبار السعودية )- قال مسؤولان أمنيان عراقيان إن وابلاً من الصواريخ أصاب معسكر التاجي، وهي المرة الثانية التي تتعرض فيها القاعدة التي تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة لهجوم هذا الأسبوع.وتحدث المسؤولان،

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