جيش العراق: الهجوم الصاروخي على التاجي أوقع إصابات حرجة

2020/03/14 | 16:22

اخبار السعودية )- أكد بيان قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي، السبت، أنه "في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم، تعرض معسكر التاجي إلى عدوان سافر آخر بعد سقوط 33 صاروخاً نوع كاتيوشا على وحدات الدفاع الجوي العراقي

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