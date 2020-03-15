البنتاغون: مصابان في هجوم التاجي بحالة خطرة

2020/03/15 | 04:44

اخبار السعودية )- أفادت وزارة الدفاع الأميركية بأن اثنين من الجنود الأميركيين الثلاثة الذين أصيبوا في استهداف قاعدة التاجي السبت حالتهما خطيرة ويخضعان للعلاج في مستشفى عسكري ببغداد.وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم

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