حامل كورونا يقيم وليمة بالعراق..وبحث عن 80 قنبلة موقوتة

2020/03/15 | 07:19

اخبار السعودية )- تسبب شخص عراقي مصاب بفيروس كورونا بمصير مجهول لثمانين شخصا دعاهم إلى وليمة أقامها في منزله إثر عودته من إيران.وتساءل مدير دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف مساء السبت،"أين سنجد هذه العوائل وكيف سيتم

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