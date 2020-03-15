2020/03/15 | 07:19

اخبار السعودية )- أكدت وزارة الدفاع الأميركية مجدداً مساء السبت أنه لا يمكن مهاجمة أفراد من الجيش الأميركي دون رد، في إشارة إلى الهجوم الثاني الذي استهدف قاعدة التاجي أمس، مضيفة أن المحاسبة آتية لا محال.وأحجم جوناثان

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