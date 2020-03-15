حامل كورونا يقيم وليمة بالعراق.. و80 قنبلة موقوتة

2020/03/15 | 08:56

اخبار السعودية )- تسبب شخص عراقي مصاب بفيروس كورونا بمصير مجهول لثمانين شخصا دعاهم إلى وليمة أقامها في منزله إثر عودته من إيران.وتعليقاً على هذا الحادث الصادم، والذي ترك بلبلة في الشارع العراقي، تساءل مدير دائرة صحة

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