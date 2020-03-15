عبر مكبرات الصوت.. أمن البصرة يمنع التجول بسبب كورونا

2020/03/15 | 09:27

اخبار السعودية )- طالبت القوات الأمنية في محافظة البصرة، أمس السبت، من المواطنين عدم الخروج من المنازل اعتباراً من اليوم إلا للضرورة القصوى وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.وعبر مكبرات الصوت، طالب الأمن

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