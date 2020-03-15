شاهد.. حريق هائل داخل مقر النجباء في النجف

2020/03/15 | 11:31

اخبار السعودية )- نشب حريق في مقر حركة النجباء في محافظة النجف، مساء السبت، فيما اعتبرت الحركة أن "تماساً كهربائياً تسبب في هذا الحريق"، بينما ذكرت وسائل إعلام عراقية أن "طبيعة الحادث هي احتراق مجموعة من الكرفانات

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