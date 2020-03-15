2020/03/15 | 12:33

اخبار السعودية )- أعلنت محافظة كربلاء العراقية، الأحد، عن بدء حظر للتجوال الاثنين، ولمدة 3 أيام بسبب فيروس كورونا، نقلاً عن مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع).وكان محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، قد أشار، السبت، إلى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. كربلاء تحظر التجوال 3 أيام بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. كربلاء تحظر التجوال 3 أيام بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).