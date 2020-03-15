الفتح يلوح بحسم مرشح حكومة العراق.. دون الأغلبية

2020/03/15 | 12:33

اخبار السعودية )- أعلن تحالف الفتح الذي يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي في العراق، الأحد أن اختيار مرشح لرئاسة الحكومة العراقية سيحسم اليوم.وقال أحمد الكناني النائب عن التحالف (الذي يشغل 48 مقعدا في البرلمان من أصل 329

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