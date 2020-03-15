العراق يواجه كورونا.. إغلاق النجف وحظر تجوال في كربلاء

2020/03/15 | 14:37

اخبار السعودية )- فرضت السلطات العراقية إجراءات جديدة في النجف وكربلاء وكركوك في مواجهة فيروس كورونا.كما تقرر تعطيل الدوام الرسمي في بغداد.وفي التفاصيل، قررت حكومة العراق، الأحد، إغلاق محافظة النجف بسبب فيروس كورونا

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