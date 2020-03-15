العراق يستعد للطوارئ.. إغلاق للنجف وحظر تجول بكربلاء

2020/03/15 | 15:08

اخبار السعودية )- يستعد العراق على غرار عدد من البلدان حول العالم إلى إعلان حالة الطوارئ في مواجهة فيروس كورونا الذي وصفته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي بالوباء.فقد وجه رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس تصريف

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