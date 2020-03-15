بعد بلاغ عن قنبلة.. تطويق طائرة عراقية قادمة من إيران

2020/03/15 | 18:14

اخبار السعودية )- طوقت السلطات العراقية، الأحد، طائرة قادمة من إيران هبطت في مطار بغداد وذلك بعد إبلاغ قائد الطائرة بالاشتباه بوجود قنبلة في داخلها، ليتضح لاحقا انه بلاغ كاذب،وفق ما أفاد به مراسل العربية.من جانبها،

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