إخلاء طائرة عراقية قادمة من إيران.. بلاغ كاذب وجسم غريب

2020/03/15 | 19:47

اخبار السعودية )- طوقت السلطات العراقية، الأحد، طائرة قادمة من إيران هبطت في مطار بغداد وذلك بعد إبلاغ قائد الطائرة بالاشتباه بوجود قنبلة في داخلها، ليتضح لاحقا انه بلاغ كاذب، وفق ما أفاد به مراسل العربية.من جانبها،

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