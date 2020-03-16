"خلي نعيم يلحق نوري".. متظاهرو بغداد يرفضون اسما جديدا

2020/03/16 | 08:38

اخبار السعودية )- بعد أن أفادت معظم المعلومات بوجود توافق بين الكتل السياسية العراقية حول اسم نعيم السهيل، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، لتولي رئاسة الحكومة، خرج المتظاهرون ليل الأحد إلى ساحة التحرير في بغداد،

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